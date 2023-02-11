Gonzalo Papa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Papa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Papa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Papa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Papa 8 Mayıs 1989 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Sebastián Papa Palleiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Papa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gonzalo Papa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Papa'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Papa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Papa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gonzalo Papa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Papa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CA Fénix

28 Ocak 2016 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2017 yılında CA Fénix

4 Ağu 2017 yılında Villa Dálmine

4 Temmuz 2018 yılında Agropecuario

6 Ocak 2020 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2021 yılında Albion FC

23 Ocak 2023 yılında Club Flandria

Gonzalo Papa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Papa şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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