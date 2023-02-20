Alex Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Nagy 22 Mart 2000 tarihinde Bow, New Hampshire şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Nagy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Nagy'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Alex Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında VT Catamounts
11 Ocak 2022 yılında D.C. United
1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz
1 Ağustos 2022 yılında VT Catamounts
20 Ocak 2023 yılında Loudoun United
Alex Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Nagy şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Seacoast United Academy. New England Revolution Academy.
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