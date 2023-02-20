Juan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juan Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juan Ramirez 24 Ocak 1998 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Daniel Ramírez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juan Ramirez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Ramirez'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Juan Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juan Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında Loudoun United
Juan Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juan Ramirez şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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