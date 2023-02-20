Juan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Juan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juan Ramirez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.