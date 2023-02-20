Cole Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cole Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cole Turner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cole Turner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cole Turner 7 Temmuz 2001 tarihinde Churchville, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cole Turner Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cole Turner'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Cole Turner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_cole.turner/

Cole Turner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cole Turner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cole Turner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cole Turner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2019 yılında Bethlehem Steel

16 Temmuz 2019 yılında Ph. Union Acad.

17 Temmuz 2019 yılında Union II

1 Ocak 2020 yılında Philadelphia

2 Ocak 2020 yılında Union II

30 Kasım 2020 yılında Philadelphia

28 Eylül 2021 yılında El Paso

30 Kasım 2021 yılında Philadelphia

19 Ocak 2023 yılında Loudoun United

Cole Turner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cole Turner şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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