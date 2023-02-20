Dane Jacomen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dane Jacomen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dane Jacomen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dane Jacomen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dane Jacomen 25 Şubat 2001 tarihinde Pittsburgh, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dane Jacomen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Dane Jacomen'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dane Jacomen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dane.jacomen/?hl=en

Dane Jacomen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dane Jacomen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dane Jacomen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dane Jacomen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında D.C. United Ac.

1 Ağustos 2018 yılında Penn Quakers

1 Mayıs 2019 yılında Evergreen FC

1 Ağustos 2019 yılında Penn Quakers

1 Mayıs 2021 yılında West Chester

1 Ağustos 2021 yılında Penn Quakers

1 Haziran 2022 yılında Loudoun United

17 Haziran 2022 yılında Charlotte Ind.

23 Haziran 2022 yılında Loudoun United

Dane Jacomen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dane Jacomen şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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