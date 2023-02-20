Hugo Fauroux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Fauroux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Fauroux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Fauroux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Fauroux 23 Ağustos 1996 tarihinde Cannes şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Alain Fauroux şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Fauroux Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Company Srl yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Fauroux'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugo Fauroux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Fauroux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Fauroux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Fauroux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Lake Erie Storm

1 Ağustos 2017 yılında FIU Panthers

1 Mayıs 2018 yılında FC Miami City

1 Ağustos 2018 yılında FIU Panthers

1 Ocak 2019 yılında Valdres FK

21 Ağustos 2019 yılında Borgo B

10 Mart 2021 yılında Bold FC

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2022 yılında Charleston

3 Şubat 2023 yılında Loudoun United

Hugo Fauroux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Fauroux şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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