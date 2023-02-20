Gaoussou Samake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaoussou Samake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaoussou Samake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaoussou Samake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaoussou Samake 4 Kasım 1997 tarihinde Dabou şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaoussou Samake Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MWD Soccer Agency yapmaktadır. Gaoussou Samake, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gaoussou Samake'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaoussou Samake Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaoussou Samake isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaoussou Samake Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaoussou Samake futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında ASEC Mimosas

11 Şubat 2021 yılında Loudoun United

30 Kasım 2021 yılında ASEC Mimosas

1 Ocak 2022 yılında D.C. United

Gaoussou Samake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaoussou Samake şuan D.C. United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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