Mohanad Jeahze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Jeahze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohanad Jeahze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohanad Jeahze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohanad Jeahze 10 Nisan 1997 tarihinde Linköping şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Irak,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mohanad Abdulkadhim Qasim Al-Jebur/ مهند عبدالكاظم قاسم الجبر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohanad Jeahze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Mohanad Jeahze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohanad Jeahze'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohanad Jeahze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mohanadjeahze/

Mohanad Jeahze Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohanad Jeahze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohanad Jeahze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohanad Jeahze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Haziran 2016 yılında Norrköping

23 Şubat 2017 yılında Degerfors

30 Haziran 2017 yılında Norrköping

23 Temmuz 2017 yılında Syrianska FC

11 Eylül 2017 yılında Norrköping

8 Ocak 2018 yılında Brommapojkarna

12 Ocak 2019 yılında Mjällby AIF

25 Ağu 2020 yılında Hammarby

31 Ocak 2023 yılında D.C. United

Mohanad Jeahze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohanad Jeahze şuan D.C. United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohanad Jeahze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karle IF, IK Östria Lambohov, AFK Linköping, IFK Norrköping (-2016)

Irak takımında 22 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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