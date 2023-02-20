Ravel Morrison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ravel Morrison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ravel Morrison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ravel Morrison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ravel Morrison 2 Şubat 1993 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ravel Ryan Morrison şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ravel Morrison Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sync Global Sports yapmaktadır. Ravel Morrison, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ravel Morrison'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ravel Morrison Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/morrisonravel

http://www.instagram.com/1ravel/

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Ravel Morrison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ravel Morrison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ravel Morrison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ravel Morrison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2012 yılında West Ham

6 Ağustos 2012 yılında Birmingham

30 Haziran 2013 yılında West Ham

19 Şubat 2014 yılında QPR

30 Haziran 2014 yılında West Ham

24 Eylül 2014 yılında Cardiff

16 Aralık 2014 yılında West Ham

8 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Lazio

31 Ocak 2017 yılında QPR

30 Haziran 2017 yılında Lazio

31 Ağustos 2017 yılında Atlas

30 Haziran 2018 yılında Lazio

14 Şubat 2019 yılında Östersund

16 Temmuz 2019 yılında Sheff Utd

31 Ocak 2020 yılında Middlesbrough

31 Temmuz 2020 yılında Sheff Utd

21 Eylül 2020 yılında ADO Den Haag

9 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ağustos 2021 yılında Derby

21 Temmuz 2022 yılında D.C. United

Ravel Morrison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ravel Morrison şuan D.C. United takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Ravel Morrison Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

İngiltere U21 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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