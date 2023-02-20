Victor Palsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Palsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Palsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Palsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Palsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Palsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Palsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Palsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Palsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Palsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Palsson 30 Nisan 1991 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İzlanda,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Guðlaugur Victor Pálsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Palsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Victor Palsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Palsson'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Palsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victorpalsson/

Victor Palsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Palsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Victor Palsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Palsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2007 yılında AGF/Viby IF U19

1 Ocak 2009 yılında Aarhus GF

2 Ocak 2009 yılında Liverpool Res.

1 Kasım 2010 yılında FC Dag & Red

31 Aralık 2010 yılında Liverpool Res.

1 Ocak 2011 yılında Hibernian FC

24 Ocak 2012 yılında New York RB

29 Ağustos 2012 yılında NEC Nijmegen

30 Haziran 2013 yılında New York RB

1 Temmuz 2013 yılında NEC Nijmegen

8 Ağustos 2014 yılında Helsingborgs IF

31 Ağustos 2015 yılında Esbjerg fB

5 Temmuz 2017 yılında FC Zürich

9 Ocak 2019 yılında Darmstadt 98

1 Temmuz 2021 yılında Schalke

27 Temmuz 2022 yılında D.C. United

Victor Palsson kimdir

Victor Palsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Palsson şuan D.C. United takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fjölnir (-2004), Fylkir (2005-2007), Aarhus GF (2007-2008)

Victor Palsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 4 numaralı formasıyla 4 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Victor Palsson nereli

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