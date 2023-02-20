Theodore Ku Dipietro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Theodore Ku Dipietro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Theodore Ku Dipietro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Theodore Ku Dipietro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Theodore Ku Dipietro 28 Ocak 2002 tarihinde Oakton, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Theodore Ku Dipietro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Theodore Ku Dipietro'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Theodore Ku Dipietro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Theodore Ku Dipietro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Theodore Ku Dipietro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Theodore Ku Dipietro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Haziran 2019 yılında Loudoun United

30 Kasım 2019 yılında D.C. United Ac.

7 Ocak 2020 yılında Loudoun United

13 Ocak 2022 yılında D.C. United

Theodore Ku Dipietro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Theodore Ku Dipietro şuan D.C. United takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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