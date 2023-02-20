Nigel Robertha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nigel Robertha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nigel Robertha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nigel Robertha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nigel Robertha 13 Şubat 1998 tarihinde Dordrecht şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nigel Robertha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Nigel Robertha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 25 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Nigel Robertha'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nigel Robertha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nigelrobertha/

Nigel Robertha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nigel Robertha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nigel Robertha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nigel Robertha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Feyenoord U19

5 Temmuz 2017 yılında SC Cambuur

24 Temmuz 2019 yılında Levski Sofia

25 Mart 2021 yılında D.C. United

Nigel Robertha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nigel Robertha şuan D.C. United takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nigel Robertha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

EBOH, Feyenoord/Excelsior (2009-2017)

Hollanda U17 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U16 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Hollanda U15 takımında 20 numaralı formasıyla 16 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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