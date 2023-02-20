Tyler Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyler Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyler Miller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyler Miller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyler Miller 12 Mart 1993 tarihinde Woodbury, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Tyler Austin Miller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyler Miller Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Tyler Miller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tyler Miller'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tyler Miller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyler Miller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tyler Miller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyler Miller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2015 yılında SVN Zweibrücken

9 Temmuz 2015 yılında Sounders FC 2

21 Aralık 2015 yılında Seattle

31 Mart 2017 yılında Sounders FC 2

30 Kasım 2017 yılında Seattle

12 Aralık 2017 yılında LAFC

16 Ocak 2020 yılında Minnesota

1 Ocak 2023 yılında D.C. United

Tyler Miller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyler Miller şuan D.C. United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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