Derrick Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derrick Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derrick Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derrick Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derrick Williams 17 Ocak 1993 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Derrick Shaun Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derrick Williams Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Derrick Williams, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 10 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Derrick Williams'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Derrick Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DSWilliams_

http://www.instagram.com/dswilliams_/

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Derrick Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derrick Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Derrick Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derrick Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Aston Villa Res.

1 Temmuz 2013 yılında Bristol City

26 Ağustos 2016 yılında Blackburn

4 Mart 2021 yılında Los Angeles

10 Kasım 2022 yılında D.C. United

Derrick Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derrick Williams şuan D.C. United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Derrick Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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