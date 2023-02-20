Kristian Fletcher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Fletcher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Fletcher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Fletcher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Fletcher 6 Ağustos 2005 tarihinde Bowie, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kristian George Fletcher şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Fletcher Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kristian Fletcher'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kristian Fletcher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Fletcher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Fletcher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Fletcher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mayıs 2022 yılında Loudoun United

29 Ağustos 2022 yılında Bethesda-Olney

30 Ağustos 2022 yılında Loudoun United

1 Ocak 2023 yılında D.C. United

Kristian Fletcher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Fletcher şuan D.C. United takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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