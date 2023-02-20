Alex Bono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Bono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Bono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Bono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Bono 25 Nisan 1994 tarihinde Syracuse, New York şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Nicholas Bono şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Bono Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Bono'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Bono Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alex25bono

http://www.instagram.com/alex25bono/

Alex Bono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Bono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alex Bono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Bono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Syracuse

1 Mayıs 2013 yılında Reading United

1 Ağustos 2013 yılında Syracuse

1 Mayıs 2014 yılında Reading United

1 Ağustos 2014 yılında Syracuse

15 Ocak 2015 yılında Toronto

20 Mart 2015 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2015 yılında Toronto

25 Mart 2016 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2016 yılında Toronto

1 Ocak 2023 yılında D.C. United

Alex Bono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Bono şuan D.C. United takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Alex Bono Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 22 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.