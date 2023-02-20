Pedro Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Santos 22 Nisan 1988 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Martins Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Santos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Pedro Santos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 21 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Santos'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Pedro32santos

http://www.instagram.com/pedro23santos/

Pedro Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Casa Pia Jgd.

1 Temmuz 2002 yılında Casa Pia U15

1 Temmuz 2003 yılında Casa Pia U17

1 Temmuz 2005 yılında Casa Pia U19

1 Temmuz 2007 yılında Casa Pia

1 Temmuz 2010 yılında Leixões

10 Ağustos 2012 yılında Vitória Setúbal

1 Temmuz 2013 yılında SC Braga

4 Eylül 2013 yılında Astra Giurgiu

31 Aralık 2013 yılında SC Braga

2 Ocak 2014 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2014 yılında SC Braga

8 Ağustos 2017 yılında Columbus Crew

21 Kasım 2022 yılında D.C. United

Pedro Santos kimdir

Pedro Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Santos şuan D.C. United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sporting CP (1996/97+2000-02), ADC Encarnação Olivais (1997-2000), Casa Pia AC

Pedro Santos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Mart 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Pedro Santos nereli

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