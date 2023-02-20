Jackson Hopkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jackson Hopkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jackson Hopkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jackson Hopkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jackson Hopkins 1 Temmuz 2004 tarihinde Fredericksburg, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jackson Paul Lee Hopkins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jackson Hopkins Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jackson Hopkins'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jackson Hopkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jackson Hopkins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jackson Hopkins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jackson Hopkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında D.C. United Ac.

13 Nisan 2022 yılında D.C. United

Jackson Hopkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jackson Hopkins şuan D.C. United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jackson Hopkins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Virginia Development Academy

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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