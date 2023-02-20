Steve Birnbaum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Steve Birnbaum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Steve Birnbaum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Steve Birnbaum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Steve Birnbaum 23 Ocak 1991 tarihinde Newport, California şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Steven Mitchell Birnbaum şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Steve Birnbaum Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Steve Birnbaum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 16 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Steve Birnbaum'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Steve Birnbaum Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/StevenBirnbaum

http://www.instagram.com/birnbaum15/

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Steve Birnbaum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Steve Birnbaum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Steve Birnbaum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Steve Birnbaum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında UC Berkeley

1 Mayıs 2010 yılında Orange County

1 Ağustos 2010 yılında UC Berkeley

1 Mayıs 2011 yılında Orange County

1 Ağustos 2011 yılında UC Berkeley

16 Ocak 2014 yılında D.C. United

21 Mart 2014 yılında Richmond

7 Nisan 2014 yılında D.C. United

Steve Birnbaum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Steve Birnbaum şuan D.C. United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Steve Birnbaum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Irvine Strikers, Pateadores

Amerika Birleşik Devletleri takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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