Christian Benteke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Benteke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Benteke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Benteke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Benteke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Benteke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Benteke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Benteke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Benteke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Benteke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Benteke 3 Aralık 1990 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Christian Benteke Liolo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Benteke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLA Management yapmaktadır. Christian Benteke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Benteke'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Benteke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/bentekechris20

http://www.instagram.com/christianbenteke/

http://www.facebook.com/BentekeOfficial?fref=ts

Christian Benteke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Benteke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 35.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Christian Benteke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Benteke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Standard U17

1 Temmuz 2006 yılında KRC Genk U17

1 Ocak 2007 yılında KRC Genk U19

1 Ocak 2008 yılında KRC Genk

1 Ocak 2009 yılında Standard Liège

7 Ağustos 2009 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2010 yılında Standard Liège

31 Ağustos 2010 yılında KV Mechelen

30 Haziran 2011 yılında Standard Liège

31 Ağustos 2011 yılında KRC Genk

31 Ağustos 2012 yılında Aston Villa

22 Temmuz 2015 yılında Liverpool

20 Ağustos 2016 yılında Crystal Palace

4 Ağustos 2022 yılında D.C. United

Christian Benteke kimdir

Christian Benteke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Benteke şuan D.C. United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JS Pierreuse (1996–2004),
Standard Liège (2004–2006),
KRC Genk (2006–2007)

Christian Benteke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika takımında 20 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 18 gol atmıştır.

Belçika U21 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 10 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Christian Benteke nereli

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