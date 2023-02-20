Ruan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruan 29 Mayıs 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ruan Gregório Teixeira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruan'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/r_teixeiraoficial/

Ruan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ruan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Haziran 2016 yılında Madureira-RJ

9 Mayıs 2017 yılında CA Barra

10 Mayıs 2017 yılında Boa Esporte

1 Aralık 2017 yılında CA Barra

1 Ocak 2018 yılında Internacional

5 Haziran 2018 yılında CA Barra

6 Haziran 2018 yılında Ponte Preta

1 Aralık 2018 yılında CA Barra

16 Ocak 2019 yılında Orlando

1 Ocak 2023 yılında D.C. United

Ruan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruan şuan D.C. United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.