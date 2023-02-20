Luis Zamudio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Zamudio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Zamudio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Zamudio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Zamudio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Zamudio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Zamudio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Zamudio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Zamudio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Zamudio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Zamudio 24 Haziran 1998 tarihinde Las Vegas, Nevada şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Enrique Jr Zamudio Lizardo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Zamudio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 17 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Zamudio'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Zamudio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Zamudio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Zamudio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Zamudio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında América

7 Şubat 2020 yılında North Texas SC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

9 Nisan 2021 yılında Fort Lauderdale

7 Temmuz 2021 yılında Miami FC

31 Temmuz 2021 yılında Inter Miami II

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2022 yılında Loudoun United

17 Ekim 2022 yılında D.C. United

Luis Zamudio kimdir

Luis Zamudio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Zamudio şuan D.C. United takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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Luis Zamudio nereli

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