Brendan Hines İke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brendan Hines İke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brendan Hines İke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brendan Hines İke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brendan Hines İke 30 Kasım 1994 tarihinde Denver, Colorado şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Brendan Daniel Hines-Ike şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brendan Hines İke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Brendan Hines İke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brendan Hines İke'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brendan Hines İke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/hinesikeofficial?igshid=pafy4qoh2gju

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Brendan Hines İke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brendan Hines İke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Brendan Hines İke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brendan Hines İke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Örebro SK

26 Temmuz 2018 yılında KV Kortrijk

8 Mart 2021 yılında D.C. United

31 Aralık 2021 yılında KV Kortrijk

4 Ocak 2022 yılında D.C. United

Brendan Hines İke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brendan Hines İke şuan D.C. United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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