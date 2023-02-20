Jacob Greene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacob Greene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacob Greene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacob Greene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacob Greene 23 Mart 2003 tarihinde Crofton, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacob Greene Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 25 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Jacob Greene'nin D.C. United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jacob Greene Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jboogie_03/

Jacob Greene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacob Greene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacob Greene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacob Greene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında Loudoun United

30 Kasım 2019 yılında D.C. United Ac.

7 Ocak 2020 yılında Loudoun United

24 Kasım 2020 yılında D.C. United Ac.

25 Kasım 2020 yılında D.C. United

28 Mayıs 2021 yılında Loudoun United

4 Ağustos 2021 yılında D.C. United

Jacob Greene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacob Greene şuan D.C. United takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Jacob Greene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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