Matai Akinmboni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matai Akinmboni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matai Akinmboni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matai Akinmboni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matai Akinmboni 17 Ekim 2006 tarihinde Upper Marlboro, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matai Akinmboni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Matai Akinmboni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Matai Akinmboni'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matai Akinmboni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matai1000/

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Matai Akinmboni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matai Akinmboni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Matai Akinmboni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matai Akinmboni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2022 yılında D.C. United

Matai Akinmboni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matai Akinmboni şuan D.C. United takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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