Chris Durkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Durkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Durkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Durkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Durkin 8 Şubat 2000 tarihinde Hampton, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Christopher James Durkin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Durkin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mega Sports yapmaktadır. Chris Durkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 24 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Durkin'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Chris Durkin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chris__durkin/

Chris Durkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Durkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Chris Durkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Durkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2015 yılında Richmond

30 Kasım 2015 yılında Rich. Academy

1 Aralık 2015 yılında D.C. United Ac.

14 Haziran 2016 yılında D.C. United

14 Temmuz 2016 yılında Richmond

30 Kasım 2016 yılında D.C. United

15 Mart 2017 yılında Richmond

30 Kasım 2017 yılında D.C. United

30 Ağustos 2019 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2020 yılında D.C. United

1 Temmuz 2020 yılında VV St. Truiden

24 Mart 2022 yılında D.C. United

Chris Durkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Durkin şuan D.C. United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chris Durkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Richmond Kickers (2008-2013), D.C. United (2013-2014), Richmond Kickers (2014-2015), IMG Academy

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Aralık 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 4 gol atmıştır.

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