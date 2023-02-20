Hayden Sargis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hayden Sargis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hayden Sargis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hayden Sargis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hayden Sargis 2 Mayıs 2002 tarihinde Turlock, California şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hayden Sargis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hayden Sargis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hayden Sargis'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hayden Sargis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hayden Sargis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hayden Sargis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hayden Sargis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2019 yılında Sacramento FC

30 Kasım 2019 yılında SAC Academy

15 Ocak 2020 yılında Sacramento FC

24 Ocak 2022 yılında D.C. United

8 Eylül 2022 yılında Phoenix Rising

30 Kasım 2022 yılında D.C. United

Hayden Sargis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hayden Sargis şuan D.C. United takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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