Donovan Pines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Donovan Pines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Donovan Pines adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Donovan Pines Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Donovan Pines 7 Mart 1998 tarihinde Columbia, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Donovan C. Pines şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Donovan Pines Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 22 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Donovan Pines'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Donovan Pines Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/donnycp23/

Donovan Pines Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Donovan Pines isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Donovan Pines Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Donovan Pines futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Maryland

22 Ocak 2019 yılında D.C. United

8 Mart 2019 yılında Loudoun United

30 Kasım 2019 yılında D.C. United

Donovan Pines Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Donovan Pines şuan D.C. United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Donovan Pines Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 4 numaralı formasıyla 16 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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