Taxiarchis Fountas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taxiarchis Fountas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taxiarchis Fountas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taxiarchis Fountas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Taxiarchis Fountas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taxiarchis Fountas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taxiarchis Fountas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taxiarchis Fountas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taxiarchis Fountas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taxiarchis Fountas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taxiarchis Fountas 4 Eylül 1995 tarihinde Mesolongi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ταξιάρχης Φούντας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taxiarchis Fountas Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Taxiarchis Fountas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 21 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Taxiarchis Fountas'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Taxiarchis Fountas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/taxiarchisfountas/

Taxiarchis Fountas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taxiarchis Fountas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Taxiarchis Fountas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taxiarchis Fountas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AEK Atina

22 Temmuz 2013 yılında RB Salzburg

31 Ocak 2014 yılında Grödig

30 Haziran 2014 yılında RB Salzburg

20 Ağustos 2014 yılında Panionios

30 Haziran 2015 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2015 yılında Asteras Tripoli

30 Haziran 2016 yılında RB Salzburg

21 Temmuz 2016 yılında Panionios

30 Haziran 2017 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2017 yılında Sonnenhof-Gr.

13 Temmuz 2018 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2019 yılında Rapid Wien

21 Mart 2022 yılında D.C. United

Taxiarchis Fountas kimdir

Taxiarchis Fountas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taxiarchis Fountas şuan D.C. United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Taxiarchis Fountas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 16 numaralı formasıyla 13 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 28 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Taxiarchis Fountas nereli

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