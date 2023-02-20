Russell Canouse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Russell Canouse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Russell Canouse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Russell Canouse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Russell Canouse 11 Haziran 1995 tarihinde Lancaster, Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Russell Scott Canouse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Russell Canouse Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Russell Canouse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 9 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Russell Canouse'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Russell Canouse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RussellCanouse

http://www.instagram.com/russellcanouse/

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Russell Canouse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Russell Canouse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Russell Canouse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Russell Canouse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında NYRB Academy

1 Ocak 2011 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2012 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2014 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2016 yılında Hoffenheim

6 Temmuz 2016 yılında Bochum

8 Ağustos 2017 yılında Hoffenheim

9 Ağustos 2017 yılında D.C. United

Russell Canouse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Russell Canouse şuan D.C. United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Russell Canouse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pennsylvania Classics (2007-12/2008), New York Redbulls (1/2009-12/2010), TSG 1899 Hoffenheim (1/2011-2014)

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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