Andy Najar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Najar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Najar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Najar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Najar 16 Mart 1993 tarihinde Choluteca şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Honduras,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Andy Ariel Nájar Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Najar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mega Sports yapmaktadır. Andy Najar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 16 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Andy Najar'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andy Najar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/andy.najar7/

Andy Najar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Najar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andy Najar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Najar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2010 yılında D.C. United

30 Ocak 2013 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2020 yılında LAFC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

16 Nisan 2021 yılında D.C. United

Andy Najar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Najar şuan D.C. United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Andy Najar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Honduras takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 4 gol atmıştır.

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