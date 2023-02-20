Martin Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Rodriguez 5 Ağustos 1994 tarihinde Diego de Almagro şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Martín Vladimir Rodríguez Torrejón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Rodriguez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Martin Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Rodriguez'nin D.C. United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martinrodriguezt14/

Martin Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Huachipato

7 Temmuz 2015 yılında Colo Colo

1 Ocak 2017 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2018 yılında UNAM Pumas

30 Haziran 2019 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2019 yılında UNAM Pumas

4 Ocak 2020 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2020 yılında UNAM Pumas

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

31 Aralık 2020 yılında UNAM Pumas

3 Mart 2021 yılında Colo Colo

30 Temmuz 2021 yılında Altay SK

7 Temmuz 2022 yılında D.C. United

Martin Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Rodriguez şuan D.C. United takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Martin Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 14 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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