İsaac Espinal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Espinal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Espinal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Espinal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Espinal 10 Haziran 2005 tarihinde Fairfax, Virginia şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri,Honduras uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Espinal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Espinal'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Espinal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Espinal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Espinal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Espinal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2022 yılında Loudoun United

İsaac Espinal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Espinal şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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