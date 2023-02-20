Kwame Awuah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwame Awuah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwame Awuah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwame Awuah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwame Awuah 2 Aralık 1995 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kanada,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwame Awuah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Axia Sports Management yapmaktadır. Kwame Awuah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kwame Awuah'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kwame Awuah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/kayawuah

http://www.instagram.com/kayawuah/

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Kwame Awuah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwame Awuah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kwame Awuah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwame Awuah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında UConn Huskies

1 Mayıs 2014 yılında Sigma FC

1 Ağustos 2014 yılında UConn Huskies

1 Mayıs 2015 yılında Sigma FC

1 Ağustos 2015 yılında UConn Huskies

1 Mayıs 2016 yılında Sigma FC

1 Ağustos 2016 yılında UConn Huskies

13 Ocak 2017 yılında New York City

29 Ocak 2019 yılında Forge FC

28 Şubat 2022 yılında St. Louis 2

17 Ocak 2023 yılında Loudoun United

Kwame Awuah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwame Awuah şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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