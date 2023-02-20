Daniel Chica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Chica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Chica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Chica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Chica 18 Şubat 2002 tarihinde Leesburg, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Chica Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 15 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Chica'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Daniel Chica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Chica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Aralık 2022 yılında Loudoun United
Daniel Chica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Chica şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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