Panagiotis Armenakas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Armenakas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Panagiotis Armenakas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Panagiotis Armenakas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Panagiotis Armenakas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Armenakas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Panagiotis Armenakas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Armenakas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Armenakas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Armenakas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Armenakas 5 Ağustos 1998 tarihinde Newport Beach şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Αρμενάκας şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Armenakas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MBS Sports yapmaktadır. Panagiotis Armenakas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Armenakas'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Armenakas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/panaldinho10/

Panagiotis Armenakas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Armenakas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Panagiotis Armenakas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Armenakas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2014 yılında Udinese U17

1 Kasım 2014 yılında Udinese U19

8 Temmuz 2017 yılında AFC Tubize

30 Haziran 2018 yılında Udinese

23 Ocak 2019 yılında Panathinaikos

24 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

7 Kasım 2020 yılında Zulte Waregem

7 Ağustos 2021 yılında Vendsyssel FF

31 Ocak 2023 yılında Loudoun United

Panagiotis Armenakas kimdir

Panagiotis Armenakas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Armenakas şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Watford FC, Udinese Calcio

Panagiotis Armenakas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 30 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Panagiotis Armenakas nereli

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