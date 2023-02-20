Bryce Washington kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryce Washington Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryce Washington adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryce Washington Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryce Washington 12 Eylül 1998 tarihinde Atlanta, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryce Washington Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryce Washington'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryce Washington Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryce Washington isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryce Washington Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryce Washington futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atlanta Academy

1 Ağustos 2017 yılında Scarlet Knights

1 Ağustos 2019 yılında Panthers

4 Haziran 2021 yılında Atlanta

8 Haziran 2021 yılında ATL UTD 2

30 Kasım 2021 yılında Atlanta

20 Ocak 2023 yılında Loudoun United

Bryce Washington Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryce Washington şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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