Jeremy Garay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Garay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeremy Garay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeremy Garay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeremy Garay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Garay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeremy Garay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Garay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Garay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Garay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Garay 1 Nisan 2003 tarihinde Woodbridge, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. El Salvador,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jeremy Edmilson Garay Solís şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Garay Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPM Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

D.C. United futbol takımında oynamaktadır. D.C. United takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremy Garay'nin D.C. United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Garay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_jeremygaray/

Jeremy Garay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Garay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jeremy Garay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Garay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında Loudoun United

30 Kasım 2019 yılında D.C. United Ac.

7 Ocak 2020 yılında Loudoun United

30 Kasım 2020 yılında D.C. United Ac.

2 Temmuz 2021 yılında Loudoun United

30 Kasım 2021 yılında D.C. United Ac.

1 Ocak 2022 yılında D.C. United

Jeremy Garay kimdir

Jeremy Garay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Garay şuan D.C. United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arlington Soccer Association

Jeremy Garay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

El Salvador takımında 20 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

El Salvador U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 23 numaralı formasıyla 17 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Jeremy Garay nereli

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