Koa Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koa Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koa Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koa Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koa Santos 21 Eylül 1999 tarihinde Waikoloa, Hawaii şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Luakoa Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koa Santos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Koa Santos'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Koa Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koa Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koa Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koa Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında San Diego State

1 Mayıs 2018 yılında ASC San Diego

1 Ağustos 2018 yılında San Diego State

1 Mayıs 2021 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2021 yılında San Diego State

22 Şubat 2022 yılında Charlotte

24 Nisan 2022 yılında Charlotte Ind.

30 Kasım 2022 yılında Charlotte

13 Ocak 2023 yılında Loudoun United

Koa Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koa Santos şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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