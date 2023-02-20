Nanan Houssou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nanan Houssou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nanan Houssou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nanan Houssou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nanan Houssou 28 Aralık 2000 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Landry Nanan Houssou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nanan Houssou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MWD Soccer Agency yapmaktadır. Nanan Houssou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nanan Houssou'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nanan Houssou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nanan Houssou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nanan Houssou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nanan Houssou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2021 yılında Loudoun United

30 Kasım 2021 yılında ASI Abengourou

14 Ocak 2022 yılında Loudoun United

Nanan Houssou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nanan Houssou şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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