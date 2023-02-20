Kalil Elmedkhar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalil Elmedkhar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalil Elmedkhar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kalil Elmedkhar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kalil Elmedkhar 18 Ağustos 1999 tarihinde Middletown, Delaware şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Suriye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kalil Elmedkhar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kalil Elmedkhar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kalil Elmedkhar'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kalil Elmedkhar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kalil Elmedkhar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kalil Elmedkhar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kalil Elmedkhar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında UK Wildcats

1 Mayıs 2018 yılında Reading United

1 Ağustos 2018 yılında UK Wildcats

1 Mayıs 2019 yılında Reading United

1 Ağustos 2019 yılında UK Wildcats

14 Ocak 2021 yılında Dallas

8 Mayıs 2021 yılında North Texas SC

30 Kasım 2021 yılında Dallas

12 Ocak 2023 yılında Loudoun United

Kalil Elmedkhar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kalil Elmedkhar şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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