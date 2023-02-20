Wesley Leggett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Leggett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Leggett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Wesley Leggett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Wesley Leggett 16 Mart 2001 tarihinde Lawrence, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Wesley Leggett Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wesley Leggett'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Wesley Leggett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Wesley Leggett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ocak 2023 yılında Loudoun United
Wesley Leggett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Wesley Leggett şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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