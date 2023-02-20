Yanis Leerman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Leerman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yanis Leerman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yanis Leerman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.