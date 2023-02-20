Yanis Leerman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Leerman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Leerman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yanis Leerman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yanis Leerman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Leerman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Leerman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Leerman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Leerman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Leerman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Leerman 15 Haziran 1998 tarihinde Troyes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Leerman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yanis Leerman'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Yanis Leerman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanis Leerman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında UCF Knights

11 Ocak 2022 yılında Chicago

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında Panthers

18 Ocak 2023 yılında Loudoun United

Yanis Leerman kimdir

Yanis Leerman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Leerman şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ESTAC Troyes (2004-2014)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yanis Leerman nereli

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