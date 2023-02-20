Zach Ryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Ryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zach Ryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zach Ryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zach Ryan 14 Ocak 1999 tarihinde Chatham, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Zachary Thomas Ryan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zach Ryan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zach Ryan'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Zach Ryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zach Ryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zach Ryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zach Ryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Stanford Card.

20 Ocak 2022 yılında New York RB

14 Ocak 2023 yılında Loudoun United

Zach Ryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zach Ryan şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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