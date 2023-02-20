Tommy Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Williamson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommy Williamson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tommy Williamson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tommy Williamson 5 Mayıs 1999 tarihinde Villa Park, California şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tommy Williamson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Tommy Williamson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 13 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Tommy Williamson'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tommy Williamson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/t_will999

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Tommy Williamson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tommy Williamson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tommy Williamson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tommy Williamson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında UC Berkeley

1 Mayıs 2018 yılında OCSC Academy

1 Ağustos 2018 yılında UC Berkeley

21 Ocak 2021 yılında San Jose

23 Nisan 2021 yılında Pittsburgh

30 Kasım 2021 yılında San Jose

8 Şubat 2022 yılında Minnesota 2

13 Aralık 2022 yılında Loudoun United

Tommy Williamson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tommy Williamson şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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