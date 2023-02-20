Tommy Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Williamson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tommy Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tommy Williamson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tommy Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Williamson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tommy Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Williamson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommy Williamson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tommy Williamson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tommy Williamson 5 Mayıs 1999 tarihinde Villa Park, California şehrinde doğmuştur.  Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tommy Williamson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Tommy Williamson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Loudoun United FC futbol takımında oynamaktadır. Loudoun United FC takımına 13 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Tommy Williamson'nin Loudoun United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tommy Williamson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/t_will999

Tommy Williamson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tommy Williamson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tommy Williamson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tommy Williamson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında UC Berkeley

1 Mayıs 2018 yılında OCSC Academy

1 Ağustos 2018 yılında UC Berkeley

21 Ocak 2021 yılında San Jose

23 Nisan 2021 yılında Pittsburgh

30 Kasım 2021 yılında San Jose

8 Şubat 2022 yılında Minnesota 2

13 Aralık 2022 yılında Loudoun United

Tommy Williamson kimdir

Tommy Williamson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tommy Williamson şuan Loudoun United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tommy Williamson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Abdulmalik Al Oyayari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmalik Al Oyayari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulmalik Al Oyayari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmalik Al Oyayari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrew Carleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Carleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrew Carleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Carleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saad Al Nasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Nasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saad Al Nasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Nasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azriel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azriel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azriel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azriel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!