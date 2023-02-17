Allan Mohideen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Mohideen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Allan Mohideen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Allan Mohideen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Allan Mohideen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Mohideen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Mohideen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Mohideen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Mohideen 11 Kasım 1993 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Irak,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da آلان محي الدين şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Mohideen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Allan Mohideen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 27 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Allan Mohideen'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Allan Mohideenboyu ve yaşı kaç

Allan Mohideen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Allan Mohideen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Allan Mohideen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Mohideen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mart 2013 yılında Qviding FIF

8 Ocak 2015 yılında Ljungskile

8 Ocak 2017 yılında Utsiktens BK

16 Şubat 2018 yılında GAIS

11 Ağu 2018 yılında Örgryte

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2019 yılında Balltorps FF

27 Şubat 2020 yılında Utsiktens BK

Allan Mohideen kimdir

Allan Mohideen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Mohideen şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kållereds SK, IFK Göteborg (- 3/2013)

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Allan Mohideen nereli

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