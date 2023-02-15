Karl Bohm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karl Bohm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karl Bohm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karl Bohm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karl Bohm 24 Ağu 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Karl Fredrik Bohm şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karl Bohm Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VMC Group AB yapmaktadır. Karl Bohm, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Karl Bohm'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Karl Bohm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Karl Bohm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Karl Bohm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karl Bohm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında IFK U19

1 Ocak 2015 yılında IFK Göteborg

24 Temmuz 2015 yılında Utsiktens BK

1 Aralık 2015 yılında IFK Göteborg

1 Şubat 2016 yılında Utsiktens BK

1 Ocak 2018 yılında Häcken

20 Temmuz 2018 yılında GAIS

1 Ocak 2020 yılında Utsiktens BK

Karl Bohm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karl Bohm şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karl Bohm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alingsås IF, IFK Göteborg

İsveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.