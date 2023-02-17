Edin Hamidovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edin Hamidovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edin Hamidovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edin Hamidovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edin Hamidovic 27 Kasım 1993 tarihinde Västervik şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Edin Hamidović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edin Hamidovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edin Hamidovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Edin Hamidovic'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Edin Hamidovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edin Hamidovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edin Hamidovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edin Hamidovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında J-Södra IF U19

8 Ocak 2013 yılında Jönköping U21

7 Şubat 2014 yılında Skövde AIK

8 Ocak 2015 yılında Motala AIF

12 Şubat 2016 yılında Husqvarna

8 Ocak 2018 yılında GAIS

4 Nisan 2019 yılında J-Södra IF

18 Ocak 2021 yılında A. Keçiörengücü

1 Temmuz 2021 yılında J-Södra IF

3 Şubat 2023 yılında Utsiktens BK

Edin Hamidovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edin Hamidovic şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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