William Rosberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Rosberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Rosberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Rosberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Rosberg 12 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Rosberg Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.William Rosberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 12 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. William Rosberg'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

William Rosberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

William Rosberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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William Rosberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Rosberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2020 yılında Utsiktens BK

William Rosberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Rosberg şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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