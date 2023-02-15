İvo Pekalski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Pekalski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Pekalski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Pekalski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Pekalski 3 Kasım 1990 tarihinde Lund şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç,Polonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ivo Dominik Pękalski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Pekalski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İvo Pekalski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvo Pekalski'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvo Pekalski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvo Pekalski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvo Pekalski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Pekalski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Landskrona

1 Temmuz 2009 yılında Malmö FF

1 Ocak 2014 yılında Häcken

23 Mart 2016 yılında Halmstads BK

8 Ağu 2017 yılında Oxford United

18 Temmuz 2018 yılında Halmstads BK

30 Kasım 2018 yılında Oxford United

28 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2019 yılında Norrby

19 Ocak 2023 yılında Utsiktens BK

İvo Pekalski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Pekalski şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvo Pekalski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Linero IF (-2001), Lunds BK (2001-2005), Landskrona BoIS (2005-2007)

İsveç takımında 6 numaralı formasıyla 23 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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